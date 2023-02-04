周五泛歐Stoxx 600指數收復了早盤失土，收盤上漲1.48點或0.32%，為460.77點，指數達到自去年四月以來新高。該指數也為連續第二周上漲。

英國富時100指數上漲1%，並一度衝破歷史新高。

歐股在前一交易日收漲，原因為儘管歐洲央行發出鷹派訊號，但市場仍預期全球的升息周期接近尾聲。

美勞動部周五公布數據，一月就業意外大增，讓升息放緩的希望受到打壓。美國勞動力市場持續吃緊，可能讓聯準會在更長的時間內維持高利率水準。

根據周五公布的PMI數據，歐元區一月的企業活動已經復甦，顯示本季歐元區經濟可能得以避開萎縮，經濟回升可能加速。

另一數據顯示，12月歐元區生產者價格指數(PPI)有所下跌。

Moneyfarm的量化分析師Giorgio Broggi示：「經濟表現依然格外出色，尤其是在就業市場，且歐洲目前的財報季還沒有那麼糟糕」。

醫療健康股領漲；在諾和諾德(Novo Nordisk)和羅氏製藥(Roche)上漲的推動下，該指數升1.5%。

法國製藥廠賽諾菲(Sanofi)在公布2023年獲利溫和成長的預期後，股價跌1.9%，報84.14歐元。

追蹤油價走高，能源股上漲1%；投資人看好中國的需求復甦，也讓部分的非必需消費品的股票上漲。

荷蘭數位地圖公司TomTom在上調2023年財測後，大漲4.6%，報7.26歐元。

Caixabank銀行下跌2.7%，報3.87歐元；更高的貸款損失準備率，讓這家西班牙銀行的全年業績相形見絀。