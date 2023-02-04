1.美國財政部周五修訂車輛分類的定義，使更多特斯拉、通用、福特和其他品牌的電動車獲得最高7,500美元聯邦稅負抵免的請領資格。

2.非農就業人口遠超出預期，美國總統拜登迅速做出回應，盛讚這是「驚人的好消息」，顯示其政府的經濟計畫正在發揮成效。他表示自己執政的這兩年，是美國歷史上就業增長最強勁的兩年。美國勞工部長Marty Walsh接受媒體訪問時表示：「當我們看到這個數字時，真的很震驚」。

3.在美國國防部發現中國高空偵察氣球進入美國領空後，拜登政府周五決定延後國務卿布林肯（Antony Blinken）原訂於2月5日至6日訪問北京的行程。華盛頓當局表示中方此舉明顯侵犯美國主權。北京當局則回應該氣球屬民用性質，用於氣象等科學研究，是受到氣流影響才嚴重偏離預定航道。

4.美國勞工部周五公布，1月非農就業人口暴增51.7萬人，遠超出經濟學家預估的18.5萬人，並創下自2022年7月以來最大的增幅。1月失業率降至3.4%，創下逾53年半新低，顯示美國的就業市場仍然十分強勁。此外，美國1月平均時薪年增4.4%，較上月放緩，但高於市場預期的年增4.3%。1月平均時薪月增0.3%，較上月放緩，並符合市場預期。1月勞參率為62.4%，略高於市場預期的62.3%。

5.在就業數據發布後，互換交易（swap）顯示市場對最終利率的看法出現變化，從押注聯準會的政策利率將在2023年中升至略低於5%到頂，再度轉變為聯準會本次升息周期的最終利率將升破5%。

6.美國供應管理協會（ISM）公布1月非製造業指數為55.2，遠超出市場預期的50.3，且較去年12月的49.6大幅反彈並重返擴張。其中分項數據顯示新訂單成長，原材料價格維持溫和上漲，給今年可能陷入衰退的美國經濟帶來好兆頭。

7.S&P Global美國1月服務業經理人指數（PMI）終值為46.8，高於市場預期和初值（同為46.6）及去年12月終值44.7。1月綜合PMI終值為46.8，高於12月終值45.0和市場預期的46.6。

8.周五美元與美國債息走高，美國非農就業數據意外強勁，引發聯準會將繼續升息的預期。尾盤美元指數大漲1.12%，報102.92，創下1月12日以來新高，並創下去年9月23日來最大單日漲幅。歐元跌0.98%，報1.0804美元。美元漲1.82%，報131.20日圓，創下1月18日以來新高。英鎊跌1.39%，報1.2055美元，創下1月6日來新低。美國10年期公債殖利率跳漲逾12個基點，升破3.5%，盤中一度漲15.8基點，站上3.556%，對利率更敏感的2年期債息一度飆升22.8基點，報4.318%。

9.美元與美國債息急升，受此打擊，周五紐約期金跌破1900美元大關，終場收跌53.9美元或2.8%，報每盎司1876.6美元，盤中跌至1847.55美元，創下4周來新低。SKCharting.com技術分析師Sunil Kumar Dixit表示，金市籠罩悲觀情緒，下一個技術支撐在1862至1866美元之間。

10.周五紐約期油大跌3.28%，報每桶73.39美元，盤中跌至73.1美元，創下1月5日來新低；本周收跌7.89%。倫敦布蘭特期油周五收跌2.71%，報每桶79.94美元，跌破80美元大關，並創下3周新低；本周收跌7.47%。美國意外強勁的就業報告使聯準會將繼續升息的預期升高，以及美元急彈，使國際油價連跌第3天。