好萊塢知名女星梅林達狄龍(Melinda Dillon)曾出演多部知名電影,舉凡《聖誕故事》、《美國隊長(1990版)》等作品,更因《第三類接觸》中的精湛演技獲得奧斯卡最佳女配角的提名。豈料,她的家人在昨(3)日證實她離世的消息,享壽83歲。

梅林達狄龍在電影、電視劇、百老匯中有著長達45年的演藝經歷,曾兩次獲得奧斯卡提名,更因在喜劇電影《聖誕故事》及科幻電影《第三類接觸》中的精湛演技而廣為人知,被粉絲讚揚:「帕克夫人(聖誕故事中她飾演的角色名)是史上最偉大的電影媽媽之一。」豈料,據外媒《每日郵報》報導,她的家人於昨(3)日發出的訃告中證實梅林達狄龍已於1月9日過世,享壽83歲,但並未透露她的死因。

梅林達狄龍1977年演出美國科幻電影《第三類接觸》,由於該片首次將「外星人」以溫和友善的形象登場,被譽為是科幻電影的里程碑。該片更因此榮獲8項奧斯卡提名,並摘下最佳攝影獎的桂冠。此外,更因它在「文化、歷史、美學」上的重要價值,被選為美國國家電影保護局(National Film Preservation Board)的典藏作品之一。

除了在影視圈內有不俗的表現外,梅林達狄龍也曾在百老匯音樂劇中參加多部作品的演出,舉凡《你知道當水流時我聽不到你的聲音(You Know I Can’t Hear You When the Water’s Running)、《一種生活方式(A Way of Life)》、《變形記(Metamorphosis)》等。