繼美國之後，加拿大同樣因發現疑似中國大陸的間諜氣球，加國外交部傳召中國大陸駐加拿大大使叢培武，要求解釋。

加拿大外交部2月3日發表聲明，就懷疑間諜氣球事件傳召叢培武，但未提到何時及已討論內容。聲明指加拿大將繼續通過多種渠道，向中方積極表達立場。

美國在2月2日表示發現來中國的氣球飄移至美國境內上空，並稱相信是用以監視的氣球，但因安全原因未擊落。中國後發表聲明指該氣球屬民用性質，因受西風影響嚴重偏離航道，不可抗力誤入美國。