高雄昨（3）日晚間10時許發生一起死亡車禍，一名29歲侯姓女子因手機在騎車時掉落到馬路中央，跑向馬路上撿起時，遭後方43歲林姓公車司機未減速撞上。警消獲報後趕往現場，侯女經送醫搶救後仍不治，稍早事發畫面也曝光。

從影片中可看到，侯女行走在馬路中央，疑似正在找尋掉落的手機，而後方林姓公車司機因天色昏暗，未注意到車道中有人，未煞車直接將侯女撞飛，而侯女頭上的安全帽也因此被噴飛掉落。

據了解，29歲的侯女載著李姓女子行經鳳松路時，手機掉落至馬路上，因此侯女下車橫越馬路要撿起手機，後方的林姓司機因光線昏暗未看到路中央的侯女，未減速直接撞上路中間的侯女，侯女遭撞後隨即倒地，在馬路留下一灘血痕，而公車的左下角擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀。

公車司機供稱當時燈光昏暗沒看到侯女站在路中央，是擋風玻璃突然碎裂，司機下車查看後才發現侯女已倒在路中央。

警消到場後，對侯女實行CPR，並緊急送往長庚醫院搶救，今日凌晨宣告不治，至於詳細的肇事原因還有待釐清。

高雄3日晚間10時許發生一起嚴重車禍，一位29歲侯姓女子遭公車撞上，公車左下角擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真）