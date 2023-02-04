在美國國防部表示在美國領空發現中國大陸的高空偵察氣球之後，中國大陸承認飛行物屬於當局，並表示「對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾」。美國之音引述專家分析，懷疑「誤入」說法，建議美國軍方確認飛行物的真實用途。

針對中國大陸偵察氣球進入美國領空事件，中國大陸外交部發言人3日晚間發布「答記者問」，坦承氣球來自中國大陸，但是屬於民用性質，並表示，「受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。」

對於中方的解釋，美國人並不買帳。美國之音引述共和黨籍聯邦參議員馬可·魯比奧（Rep. Marco Rubio R-FL）的批評，「這看起來好傻。都21世紀了，他們認為自己否認幾句就可以逃脫責任。它們不像無人駕駛機、無人飛機或飛機那樣精確，但它們是可操縱的。他們通常可以知道他們要去哪裡。它沒有飛到旅遊景點，它飛越了西北，飛越了蒙大拿州，那裡有洲際導彈運營基地。」

魯比奧說，中國大陸不得不承認那是自己的飛行物，也是因為北京知道他們瞞不了。他還認為，中國大陸在美國國務卿布林肯出訪北京前讓這個氣球事件發生並不偶然。他說，他們總是做這樣的事情來羞辱對手，投射力量並發出訊息。

美國之音引述美國智庫哈德遜研究所高級研究員及政治和軍事分析中心主任理查德·魏茨（Richard Weitz）研判，中國大陸可能借此告訴美國，自己也有力量在美國本土收集情報。

魏茨說，「中國大陸的動機有點不太明確。至少，中國大陸想收集有關敏感地點的信息，而且大概他們不能僅靠衛星來做到這一點；他們認為氣球會給他們額外的訊息，或者他們希望我們看到它。如你所知，中國大陸長期以來一直抱怨美國船隻和飛機接近中國大陸領土進行監視，也許這是中國大陸表明他們可以對美國這麼做。」

蒙大拿州人口稀少，不僅有馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom Air Force Base），也有全美僅有的三個核導彈發射井之一。美國軍方官員還說，氣球出現在美國蒙大拿州比林斯市之前，飛越了阿拉斯加的阿留申群島和加拿大。

美國官員還說，這並不是第一次中國大陸向美國上空派遣了監視氣球。專家們相信，美國這次披露也許是新的戰略。

哈德遜研究所研究員魏茨表示，也許這是美國披露情報的新戰略。我們在俄羅斯入侵烏克蘭之前就已經看到了。拜登政府當時發佈很多情報。我們知道俄羅斯人會這樣做。也許這次的決定和那次一樣，讓大家注意到中國大陸的間諜活動。

美國智庫傳統基金會海戰與先進技術高級研究員布倫特·薩德勒（Brent Sadler）認為，政府以前對此保持沈默，可能是出於國家安全的考慮。現在消息已經出來，政府有責任告訴公眾它的行動，「但是也要注意不要過度地洩露技術方面的能力」。

報導稱，間諜衛星、偵察飛行、高空氣球都是常見的間諜手段，高空氣球的使用更是從二戰和冷戰時就被使用過。

專家們說，雖然在收集情報上，高空氣球相對於間諜衛星算是「次優」選項，但是，它也有其他的好處。它們可以在一個地點「逗留」更多的時間--移動得更慢，可以更長時間地監視特定區域，而且不像難以隱藏的間諜衛星那樣可以容易觸發美國的反應。除此之外，高空氣球的造價也相對低廉。

美國Politico雜誌去年報導，美國國防部正悄悄地將能夠在6萬到9萬英呎高空飛行的氣球裝置添加到廣泛的監視網路中，最終可用於跟蹤高超音速武器。

報導稱，幾十年來，包括Aerostar在內的美國公司一直在為尋求通信和監視平台的軍事和商業用戶開發高空氣球，特別是在缺乏衛星覆蓋的地區。據報導，五角大樓的國防創新部門已與Aerostar簽訂合同，以探索軍事應用。這家總部位於南達科他州蘇福爾斯的公司表示，其氣球可以在原地停留數周甚至數月，使用太陽能電池板為機載電池充電。

美國之音引述哈德遜研究所(Hudson Institute) 亞太安全研究主任帕特里克·克羅寧(Patrick M. Cronin) 分析，中國派出偵察氣球來蒐集洲際彈道導彈基地和其他戰略基地訊息的做法，是「奇怪笨拙的行為」(bizarrely clumsy act)。他呼籲美國政府應分析其背後原因，並準備好做出適當精準的回應。