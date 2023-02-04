高通QCS8250視訊協作參考設計結合業界領先的音訊、視訊和AI，帶來消除干擾、提高生產力並讓虛擬會議與會者完全沉浸其中的功能，而現場與會者也可以與螢幕中的同事互動。此一體式參考設計是專為中至大型會議室而打造，可原生執行統一的通訊應用，或在由PC端發起的會議中以裝置模式運作。這一平台利用針對視訊協作／視訊會議的高通AI套件提供客製化的的裝置上AI功能，專門為提升視訊會議體驗量身打造，包括AI群體取景、AI發言者取景以及AI噪音抑制。

此外，高通QCS8250 AI框架以模組化方式設計，便於第三方獨立軟體供應商輕鬆實現對其他AI功能的支援。

高通技術公司業務發展副總裁Dev Singh表示，如今的分散式勞動力和不斷演進的混合辦公與學習環境越來越需要視訊協作解決方案，來保持員工和同事的生產力和參與感。高通技術公司不斷突破AI技術應用於音訊、鏡頭和視訊領域的極限，我們最新的高通QCS8250參考設計可實現更具沉浸感、幾近無縫的視訊會議體驗，不論親臨現場還是遠端參與，它都能確保所有同事的表現與發言被清晰地呈現出來。

高通QCS8250視訊協作參考設計已通過Microsoft Teams的預先驗證和測試，作為立即可用平台，可支援OEM廠商快速打造、客製化和推出具有最新AI音訊和視訊功能的視訊會議新產品。高通QCS8250視訊協作參考設計現已上市。