南電預計2月底公布2022年財報，第四季自結合併營收177.04億元，季增2.96％、年增達19.83％，連3季創高。美系外資預期，產品組合優化可望帶動毛利率續揚再創高，稅後淨利估約53億元，季減3％、年增50％，改寫歷史次高，全年可望賺逾3股本。

展望今年首季，受ABF載板價格下滑、BT載板需求及價格同步疲弱拖累，美系外資預估南電首季營收將季減約21％、年減3％，降至近1年半低點。毛利率估降至36.9％，使稅後淨利季減29％、年減3％，降至近5季低點。

美系外資目前預期，ABF載板今年將供過於求達約12％、2025年擴大至約15％，較先前約10％、14％預期擴大。BT載板因需求疲弱，預估首季售價季減幅度將高於先前預期的5～10％，南電因BT載板貢獻營收約26％，受價量俱疲影響較大。

考量ABF和BT載板需求疲軟及隨後的售價下滑，將導致營收疲軟和毛利率預期下降，美系外資將南電今明2年每股盈餘預期分別調降9％及10％，將目標價調降8％、自180元降至165元，維持「減碼」評等。