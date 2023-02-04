金錢觀不同能結婚媽？一名男網友分享，他和女友的金錢觀超不合，兩人每個月薪水都是8-9萬，但女友都花很多錢享受生活，工作多年存不到20萬，而他目前存款則已破百萬，他一直認為結婚生子須好好規劃、存錢，但女友認為享受生活很重要，面對這樣巨大的落差，讓他開始猶豫兩人到底適不適合結婚，引起網友討論。

一名男網友昨在Dcard上分享，女友優點一籮筐，長得漂亮又聰明，收入很高，對他也很好，唯一的缺點就是物慾超級高。兩人交往了5年，最近開始論及婚嫁，但他對於女友的金錢觀難以認同，因此非常猶豫到底該不該結婚。

男網友表示，當初認識女友的時候，對方每個月都幾乎月光，他以為是薪水太少所致，但後來發現女友月收入8-9萬，幾乎和他一樣，卻把錢都花在購物、保養皮膚、美甲、旅遊和吃高檔餐廳上，才會導致每個月沒剩多少錢可存。

男網友指出，女友工作多年存不到20萬，而他的存款已破百萬。原PO認為若要結婚生子，勢必要好好存錢，畢竟婚後用錢的地方很多；但女友卻認為她賺錢就是要享受生活，更何況她也不是沒有存款，只是存得不多而已，但身上也沒有負債，更不曾向他伸手要錢，因此不理解他在擔心什麼。

男網友坦言，女友的觀點其實也沒錯，但他聽完卻很擔心女友婚後也繼續維持這樣的消費習慣，因為女友如果無法存錢，就等於兩人共組的家庭支出必須由他來負擔，這點讓他感到很有壓力，也覺得不太公平，因此很猶豫這個婚到底該不該結，因為如果不會結婚，他認為應該早點分開讓彼此自由。

貼文引起網友討論，「你以為漂亮都不用花錢維持？換一個不漂亮，且其他條件不如她好，但會存錢的你要嗎」、「你的心裡其實已經做出選擇了」、「用錢觀念很重要，談不攏就不要結，否則未來一定會吵架」、「沒有誰對誰錯，只是價值觀不一樣，如果真的不能接受，她也不想改變，那還是好聚好散吧！」