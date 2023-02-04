市長黃偉哲（右三）等人在武廟廣場點燃鞭炮。（張毓翎攝）

市長黃偉哲（左一）、立委賴惠員（左二）。（張毓翎攝）

武廟神轎在隆隆的鞭炮聲中出發。（張毓翎攝）

市府教育局今天在武廟廣場辦理「大台南囝仔仙拚仙」活動，邀請推廣民俗技藝有成的31所學校到場展現成果。（張毓翎攝）

台南一年一度重要的民俗盛事「鹽水蜂炮」4日早上8點舉行啟炮儀式，市長黃偉哲等人在武廟廣場點燃鞭炮，武廟神轎在隆隆的鞭炮聲中出發，展開為期2天的遶境活動，不少信徒全身包緊緊搶先體驗「犁蜂炮」；而在武廟廣場上，還有學生們帶來各式技藝表演，讓一早的鹽水小鎮熱鬧滾滾。

黃偉哲致詞說，一年一度精彩的鹽水蜂炮今、明2天正式展開，還有神轎遶境活動，希望能夠去除瘟疫，祈求台南平安、台灣平安，市民朋友都能身體健康。他也提醒，除了動態精彩的鹽水蜂炮，鹽水還有「月津港燈節」、「月之美術館」2大靜態展覽，千萬別錯過。

市府教育局今天在武廟廣場辦理「大台南囝仔仙拚仙」活動，邀請推廣民俗技藝有成的31所學校到場展現成果，首先登場的是鹽水國中、歡雅國小、岸內國小3校聯合表演「廣東獅－群獅嬉鬧賀佳節」，為鹽水蜂炮率先暖身，黃偉哲到現場觀賞，並致贈感謝狀嘉勉表演師生。

鹽水蜂炮截至目前登記的炮城數有近100座，今晚進行郊區的炮城施放；明天元宵節進行市區的炮城施放，而重頭戲鹽水國中操場的主題炮城，將於晚間9點登場，會有4座花燈炮城、約200萬支蜂炮，搭配高空煙火同步施放。

因應蜂炮活動，新營警分局明天下午3點起將實施交通疏導管制，將在市道172線（鹽水忠孝路）、省道台19線進入鹽水市區的各路口管制汽車進入，建議汽機車輛可停放至鹽水岸內糖廠停車場、新營工業區內道路兩側、鹽水汫水里、水秀里社區、鹽水國中機車停車棚。