國民黨立委王鴻薇昨(3)日提案降低總統、副總統卸任禮遇金，卻慘遭民進黨批評。對此，臉書粉專「漂浪島嶼」提及2017年時，一群民進黨立委為平息砍除軍公教年金風波，端出砍減正副總統禮遇金一事，諷刺表示，不知當年連署砍減的委員，臉皮往哪放？該粉專也呼籲連署的人該出來說句真心話。

2017年4月，民進黨立委劉世芳提修法草案，當時吳秉叡、羅致政、蘇巧慧及鄭運鵬等28人皆連署推動，欲將禮遇金下修至8萬元，至今沒下文。王鴻薇認為，陳建仁曾說年改是「今天不做明天就會後悔的必要改革」，對自己的改革卻拖拖拉拉，如今陳建仁是具有修法權的行政院長，她呼籲行政院盡速提案，「請陳院長完成陳副總統的工作」。

王鴻薇提案遭民進黨發言人黃彩玲痛批，當了立委問政就亂搞，一上任為搏取聲量，「拿不實言論攻擊新任閣揆與團隊，這樣的民意代表適任嗎？」民進黨立委郭國文也批評，王鴻薇的修法針對性非常高，這種立法，大可不必。

對此，臉書粉專「漂浪島嶼」感嘆表示，當年為平息砍除軍公教年金風波，一群有理想的民進黨立委，端出砍減正副總統禮遇金，以示公平，與民同貧，結果軍公教年金砍了，禮遇金砍減卻沒下文，「這不是騙是什麼？」

對於王鴻薇遭民進黨砲轟，該粉專諷刺表示，真不知道當年一票連署砍減的委員，臉皮往哪放？並認為當年有簽名連署的守信之人，總該為當年未盡的理想，出來說句真心話。