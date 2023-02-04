高雄60歲吳姓男子喜愛收藏古玩，近期從網路上遇到自稱同好的賣家，向他展示一批要出售的珍藏，吳男見珍藏造型奇特，相當著迷，於是欲匯新台幣20萬元購買珍藏，日前至銀行匯款，行員發現吳男提供的帳戶列為警示，報警求助。警方獲報到場，與行員合力勸阻下，吳男最終恍然大悟，保住了自己的年節獎金。

據了解，吳男從事工廠工作，平時的興趣就是收藏古玩，過年期間在家上網時，遇到一自稱同好的賣家，對方向吳男表示有一批古玩珍藏要以20萬元的價格出售，吳男一聽相當有興趣，於是對方給吳男看古玩的照片。

吳男看完後相當著迷，剛好近期又有工廠發的春節獎金，手頭算是充裕，於是聯繫欲購買，對方見狀提供他匯款的銀行帳戶，指示吳男到銀行匯款後交貨。

2日中午12時許，吳男前往附近銀行，向行員表示要匯款20萬元，行員根據吳男提供的帳戶，查詢發現該帳戶已遭列為警示，於是報警求助。

前鎮分局草衙派出所獲報，立即派遣員警到場了解，員警聽聞後，與行員極力勸阻，吳男起初還答應不會匯款，便走出銀行，但吳男對古玩的喜愛大過理智，不久後又折返要再次匯款，所幸在員警的全力勸說下，吳男終於相信自己遇到詐騙手法，不再堅持匯款，也保住了春節獎金。