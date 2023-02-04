據美國之音報導，國際貨幣基金組織（IMF）官員3日提醒北京，不要過早收緊宏觀經濟政策。IMF表示，在經濟增長潛力尚未得到充分發揮之前，不宜改變「中性」的宏觀經濟政策。

這是IMF亞太研究部高級經濟學家迭戈·塞爾代羅（Diego A.Cerdeiro）和IMF與中國對話牽頭人索納莉·賈殷-錢德拉（Sonali Jain-Chandra）在3日視訊新聞發佈會上對媒體發表的評論。IMF對中國經濟狀況進行年度評估的工作3日正式啓動。

中國當局在去年12月初突然放棄了它堅持了三年的「動態清零」抗疫政策，轉向與病毒共存的抗疫模式。但這一轉變是在沒有過渡、沒有準備的情況下突然發生的，導致全國民眾陷入了極度恐慌、醫療系統崩塌和大批民眾死亡，中國的經濟運轉也充滿了巨大的不確定性。

在經過了一個多月的動蕩後，中國官方稱，疫情高峰已經過去，社會生活和經濟活動正在快速恢復正常。官方公佈的最新數據顯示，經濟雖然還處於疲軟狀態，但已比之前的低迷數據有了較大幅度的好轉。

IMF的兩位官員表示，為了加快釋放中國經濟的增長潛能，北京應該進行「重大的結構改革」。IMF的報告認為中國在疫情初期的應對措施收到了一定的效果，但如果導致2022年經濟增長嚴重放緩的因素不能得到恰當的應對，就會影響到今年的經濟表現。

報告列舉了一系列可能會響到中國經濟增長的問題，其中包括房地產行業深度疲軟、人口的下降、生產率增長放緩、以及新冠病毒產生新的變異毒株等。其中，人口下降和生產率增長放緩將是影響中國經濟長期增長的兩個主要問題。

IMF在今年1月31日發佈的最新預測認為，中國這個世界第二大經濟體今年的增長速度將會達到5.2％，高於去年的3％。

IMF亞太部副主任托馬斯·赫爾布林（Thomas Helbling）指出，中國經濟目前還處於低於其增長潛能的狀態，2022年北京採取的刺激效應即將消失。因此，赫爾布林表示，IMF建議中國採取「中性的財政政策，將支出結構向家庭傾斜」，同時還應該加強貨幣政策的支持力度，以確保經濟復甦能夠在通膨壓力不大和經濟增長低於潛能的情況下順利進行。

中國國務院在今年1月28日宣佈將推動消費復甦，使之成為經濟增長一個主要驅動力。

IMF官員敦促中國決策者採取範圍廣泛的經濟結構改革，確保民營企業和國有企業之間存在公平的競爭環境。如果沒有相關的改革，IMF表示，「我們估計今後5年中國的經濟增長將低於4％。」

在談到中國經濟復甦可能對全球治理通貨膨脹的努力帶來不利影響問題時，赫爾布林認為，這種影響應該是有限的。他指出，中國供應鏈的瓶頸可能會持續下去，影響到世界大宗商品的價格，但總體上看，「中國經濟的反彈所產生的影響將會是積極的」。

IMF預測，2023年中國出國旅行和旅遊的人數將會大幅度增加，中國國內消費，特別是餐飲服務業和其它接觸密集的行業也會有大幅增長。這些行業目前的運營狀況遠低於其產能。