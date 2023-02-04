曾捲入北韓售油疑案的「北斗星號」油輪，2018年於台中港遭扣船調查，2020年二審獲無罪解除限制出境，又因積欠薪水滯留台中港逾2年8個月；油輪後賣給高雄一家船公司改更名為「鯤鵬輪」投入營運。二日於台中港外海主機失去動力發生漂流；經船東緊聯絡大漢海事工程前往救援，三日晚上拖回台中港檢修。

鯤鵬輪滿載柴油於台中港外海主機失去動力，東北季風強烈，海上風浪高達二至三米，救援過程險象環生。（圖／民眾提供）

據了解，前身北斗星輪被指控在東海經營「海上加油站」，2018年在台中港遭扣船調查，2019年台中地檢署依違反《商業會計法》、偽造文書等罪起訴船東等6，並限制出境，也被以多項缺失不適航為由扣押在台中港；因一、二審都認定公海賣油不違法判船東等人無罪，最高法院也駁回檢方上訴，6人全無罪確定。

北斗星輪被船長尼奧控訴積欠薪水勞資糾紛及船籍國問題，滯留台中港逾2年8個月，油輪也以40萬元美金賣給高雄一家船公司（Navigation Holding Company），並進船塢整修改善多項缺失，新公司改掛獅子山籍更名為「鯤鵬輪」來改變運勢，終於在2021年出港投入營運。

鯤鵬輪滿載柴油於台中港外海主機失去動力，東北季風強烈，海上風浪高達二至三米，救援過程險象環生。（圖／民眾提供）

總噸位4421噸級的鯤鵬號油輪滿載柴油，二日中午於台中港外海主機失去動力發生漂流，因東北季風強烈，該輪一直往彰化離岸風場飄去，船東緊急聯絡大漢海事工程公司前往救援；三日上午派出大瀚711拖船冒著強烈東北季風前往救援，海上風浪高達2至3米。711拖船抵達現場時，該輪已漂流至距離彰化風場海底電纜不遠處。

拖救人員深怕鯤鵬輪下錨會勾到海底電纜，損壞彰化風場海底電纜救援過程十分困難。經兩艘船員共同努力，711拖船終於將拖纜帶上鯤鵬輪，在三日晚間7時30分順利將鯤鵬輪拖回台中港西六碼頭檢修。交通部航港局中部航務中心除要求船長提出海事報告外，要求船東修復，經船級協會檢查合格及發給適航證明後才准予出港。