近年成為勇士輪值支柱的29歲先發王牌左投佛里德（Max Fried），去年與球團商討薪水卻喬不攏，雙方因此走上薪資仲裁一途，上賽季佛里德拿下國聯賽揚獎票選第2的殊榮，還入選生涯首次明星賽，沒想到勇士開出的條件仍與佛里德期望不符，雙方再度以仲裁方式來決定球員今年賽季的薪資。

2021年世界大賽，勇士取得了3勝2負的聽牌優勢，佛里德承擔系列賽G6的收尾任務，先發繳出6局只被敲出4支安打，投出6次三振無失分的優質先發，幫助勇士以7比0大勝太空人，拿下隊史自1995年以來首座世界大賽冠軍。該季末勇士提出660萬美元，佛里德不同意而進入仲裁程序，最終由勞方獲得最終勝利，佛里德上賽季年薪為685萬美元。

雖然無緣幫助勇士完成衛冕，但佛里德投出更加優異的成績，上賽季一共取得14勝7負，而2.48的防禦率則是生涯除了縮水賽季外單季最佳，在國聯中僅落後給新科賽揚獎得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）及道奇左投烏瑞亞斯（Julio Urias），不過佛里德在季後賽分區系列戰G1掛帥主投，面對費城人僅留下3.1局丟掉6分（4責失）的不理想表現，似乎也影響了佛里德的談判籌碼，他要求1500萬美元（約4億4811萬元新台幣）的薪資，勇士則是給出1350萬美元（約3億8837萬元新台幣）報價，雙方未能達成共識下再度走上薪資仲裁。

佛里德在明年賽季結束後將取得自由球員資格，薪資仲裁結果將於5日揭曉，目前為止進行的3項薪資仲裁中，馬林魚成為了最大輸家，先發投手盧札多（Jesus Luzardo）及美聯打擊王阿萊斯（Luis Arraez）都拿到了理想薪水，而代表資方的水手則是擊敗卡斯提歐（Diego Castillo）扳回一城。