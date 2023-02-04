有著一張巴掌臉和甜美臉蛋的林明禎是近年人氣超旺的新一代女神，又憑E級傲人身材，被封為「真人版娜美」，近年她轉往香港發展，因電影《飯戲攻心》入圍「香港電影評論學會大獎」影后。近期她參加大學講座，卻自曝當年剛出道時一度相當後悔，在台灣一個人住時常每晚打給媽媽說：「我做錯決定了」，直言後悔出道。

據《香港01》報導，林明禎2日時出席浸會大學的講座，分享「從網路甜心到演員之路」，現場引來不少她的死忠粉絲現身，林明禎回憶自己剛開始本來無意當網紅，早年的工作也和娛樂圈沒有關係，但因為壓力大，姊姊有天建議她開始玩Instagram，只要貼貼照片就會有人注意點讚，她開始玩後果然爆紅，還有經紀公司找上門，但她其實當下是打算回學校念書，連學費都繳了，便婉拒經紀公司的邀約。

林明禎近年轉往香港發展。（圖／中時資料照片）

林明禎後來進入美容院工作，又接到馬來西亞歌手的邀請，並表示有意培訓她，完全免費，林明禎不知道該怎麼辦之際，是母親點醒她說：「人生這麼短，有新的嘗試出現，而且妳還年輕，為什麼不敢放手去闖一闖？」，林明禎才決定離開老家到台灣發展。

對照如今的超高人氣，林明禎卻自曝出道之初其實是後悔的，天天都覺得完蛋、想家，還會每晚打給媽媽抱怨後悔到台灣當藝人，天天被要求對鏡頭說話、自我介紹、拍照，覺得很不適應，甚至數度在家裡痛哭，直到2017年拍了第一部電影《救殭清道夫》，雖然過程很累，但看到成品後才讓她對這個工作改觀，到那一刻才開始喜歡上演戲，「覺得所有辛苦都很值得」。