2月3日上午，安徽省委、省政府在合肥召開民營企業座談會，省委書記鄭柵潔出席會議並講話強調，要深入學習中共總書記習近平關於民營經濟發展的重要論述，全面貫徹中共二十大精神，始終堅持「兩個毫不動搖」，政企一心，共同推動安徽高品質發展。

座談會上，歐普康視科技公司、合肥本源量子計算科技公司、安徽三寶棉紡針織投資公司、安徽天康公司、安徽楚江科技新材料公司、歙縣小汝家庭農場等6家不同業態的企業家代表發言。過程中，鄭柵潔不時插話，與企業家互動交流，並要求有關部門認真研究，逐項回應解決。

在聽取大家發言後，鄭柵潔指出，中央高度重視民營經濟發展，習近平在二十大報告、中央經濟工作會議、民營企業座談會等不同場合多次就民營經濟發表重要講話，反覆強調要堅持「兩個毫不動搖」，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。發展民營經濟是中國基本經濟制度決定的，支持民營經濟發展的方針政策，現在沒有變、將來也不會變。安徽省委、省政府亮明態度、毫不含糊地支持民營經濟發展，就是從衷心擁護「兩個確立」、忠誠踐行「兩個維護」的政治高度。

鄭柵潔強調，安徽實現高品質發展，民營經濟功不可沒。當前，民營經濟邁上了加速發展的關鍵期，創造全省50％以上的稅收、60％以上的生產總值、70％以上的發明專利授權量、80％以上的城鎮新增就業、90％以上的企業數量，特別是三年疫情期間，許多企業家頂住經濟下行壓力，在關鍵時刻體現責任擔當。民營經濟正處於爬坡過坎的攻堅期，遇到的困難是現實的，必須高度重視，逐步適應高品質發展新要求。民營經濟面臨著不可多得的機遇期，安徽政策紅利多，目前發展態勢好，消費需求回暖快，特別通過持續深化「一改兩為」，優化辦事流程，營商環境有了顯著提升，越是這個時候，大家越要堅定信心，堅持就是勝利。

鄭柵潔指出，支持民營經濟發展，只能加強、不能減弱。要在對待企業一視同仁上真抓真落實，重點解決融資、招投標、市場准入等方面存在的問題，決不能掛在嘴邊、停在紙面。要在政府誠信建設上真抓真落實，開展政府履約踐諾行動，對國家和省出台的各項惠企政策，要堅決落實到位，不打折扣、搞變通；對政府作出的承諾，要堅決兌現到位，不開空頭支票；對政府和國企的欠帳，要堅決清欠到位，不帶頭當老賴。要在尊重保護企業家上真抓真落實，扶持企業就像栽樹，長得好好的，別老搖晃它，做到無事不擾，讓企業家更有安全感、榮譽感和歸屬感，在事業上有成就、政治上有榮譽、社會上有地位。要在構建新型政商關係上真抓真落實，真正把民企和民營企業家當成自己人。

鄭柵潔強調，只要政企一心、共同打拼，就一定能實現時光向前、安徽向上。希望廣大民營企業家弘揚企業家精神，心無旁騖創新創造，踏踏實實辦好企業。要聽黨話，心懷國之大者，心繫安徽發展。要講正氣，倍加珍視企業信譽，樹立民營企業家良好形象，做守法經營的典範。要練內功，勤於奮鬥、敢於爭先，提高品質、降低成本，做創業創新的典範。要懂感恩，扛起社會責任，穩定就業崗位，服務鄉村振興，積極投身公益，做回報社會的典範。