日本東京某賓館爆出有女性慘遭殺害，並全裸陳屍於房內，死者身分查明後，竟是地下偶像女團「アオハルsince2015」的24歲成員星谷梨里花，警方如今也已經將痛下殺手的兇嫌逮捕歸案。

據日媒報導，24歲的平林佐奈被發現全裸陳屍於賓館房內，死因是脖子有多處刀傷，導致大量失血後身亡，警方獲報後循線逮捕一同進入賓館的兇嫌石川晃，當時他身上還帶著行兇後沾滿血的刀子，供稱趁女方睡著時朝脖子刺殺3次，主要是希望能讓死者當場斃命，由於兇嫌曾因與平林佐奈有金錢糾紛找上警察，被推測是痛下殺機的主因，至於兩人私下關係仍在調查中。

根據日媒《集音社ON LINE》報導，平林佐奈高中畢業後便加入地下偶像團體「アオハルsince2015（aoharu since2015）」，不過僅待半年就宣布退團，接著便以藝名「星谷梨里花」轉戰經營部落格，不過疏於經營的她，2018年1月後便未再發文，據工作人員透露私下行徑，當時還在念書的她，在集合時間常遲到，加上不擅長跳舞，便遭到其他團員孤立，而與經紀公司關係不佳成導火線，才會做出退團決定，接著在聽到她的消息竟是傳出噩耗，讓人震驚不已。