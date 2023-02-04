據統計，台灣慢性腎臟病人口約200萬人，腎臟科醫師洪永祥表示，人的腎功能自40歲起開始衰退，有些人衰退速度非常快，除了疾病因素外，經年累月不自知的傷腎壞習慣是主因，他以20年腎臟科醫師經驗，指出台灣人10大傷腎習慣，呼籲民眾避開這些壞習慣，以免未來須洗腎。

洪永祥在其臉書粉專表示，正常腎絲球過濾率會每年會以1到2分的速度衰退，但是有些人腎功能衰退素度非常快，因此他列舉傷腎的10大壞習慣，提醒民眾注意。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器：

外送餐飲用的容器若使用品質不佳的微波餐盒、碗筷，會讓人吃進很多塑化劑與重金屬，傷害腎功能。

第9名：錯誤進補與保健品

很多台灣人有進補與服用保健品的習慣，但長期錯誤進補造成的腎衰竭，因此若使用超過3個月的保健品，都應諮詢醫師並定期追蹤肝腎功能。

第8名：久坐不運動

久坐非常傷身體，不只造成循環不好，且傷害心肺肝腎、免疫、大腦、神經肌肉、骨骼代謝等，一天只要坐著超過6小時，每增加1小時，就類似2根菸對身體的傷害。

第7：憋尿

尤其是女性，常因在外如廁不方便而習慣憋尿，也因此減少喝水量，輕則重複泌尿道感染等，長期會導致腎臟功能快速老化，今天起務必養成不憋尿的習慣。

第6名：飲料零嘴加工類食品

很多年輕人從小只喝飲料不喝白開水，三餐宵夜點心只吃加工食品，對腎臟健康有很大影響，今起應養成喝白開水與吃原型季食物的習慣。

第5名：止痛藥抗生素與成藥濫用

台灣很容易買到止痛藥、抗生素、感冒消炎成藥，造成藥物濫用，導致急慢性腎損傷，今起先諮詢醫師後才能使用超過3天以上的止痛消炎或成藥。

第4名：高壓與熬夜

高壓與熬夜是腎功能惡化的重要因素，今起戒除熬夜習慣，養成早睡早起習慣，務必在晚上11點前入睡。

第3名：抽煙與空污PM2.5

腎絲球是一個微血管球，抽煙與空污不只傷肺，更傷血管與代謝，要保護腎臟一定要戒菸，空污嚴重時務必把窗戶關緊、勿外出活動。

第2名：高油鹽糖飲食

糖尿病、高血壓、痛風等傷腎原因與高油鹽糖飲食有關，今天起減少外食比例、降低醬料調味，改用天然蔥薑蒜辣椒香料，並多攝取膳食纖維。

第1名：水喝太少

腎絲球是一顆顆的過濾球，水喝不夠直接影響到腎絲球過濾率，台灣人不愛喝水的人非常多，今天起每天喝足體重3%到4%的白開水。