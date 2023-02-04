周日（5日）是元宵節，許多民眾會賞燈、吃湯圓，清水孟國際塔羅小孟老師特別在臉書粉專分享元宵開運秘招，無論是求財、補財庫，或是求子、求桃花都能有所成。另外他也提到，元宵這天湯圓要吃7顆，能獲得巨大能量；穿上白色衣物則有助於財運大開。

小孟老師指出，元宵節是一年中求財、補財庫的最佳時機之一，不只吃湯圓能象徵圓滿、旺財，還有以下開運秘招：

▍求財大法

前往主祀天官大帝或財神、土地公的廟宇進行祭拜。祭拜時要和神明說明自己的名字及住址，祈求賜與財富，並準備一個紅包袋，裡面裝168、668或888等吉祥數字的金額，置於供桌之上。

▍求桃花愛情大法

想招桃花或求姻緣的民眾，在元宵節當天晚上10時準備1對蠟燭、10朵花、2條紅線、2個愛心符號的紙，向著月亮點香禱告。

▍小孩提燈籠象徵光明無限。

▍夫妻摸一下主燈能添丁，因為燈為丁（台語）。

▍元宵節為臨水夫人千秋，臨水夫人為助產之神祉，因此懷孕困難者在元宵節拜一下臨水夫人，回家洞房說不定會傳來好消息。

▍2023元宵節湯圓要吃7顆，因為2＋0＋2＋3＝7，可獲得北斗七星能量。

▍今年兔年，因此元宵節穿白色衣物有助於財運大開。