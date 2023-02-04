中國偵察氣球入侵美國領空演變為外交風暴，中國最高外交官員王毅昨晚與美國國務卿布林肯通話時表示，面對意外情況，雙方要避免誤判、管控分歧；他並說中方不接受任何無端臆測和炒作。

據中國外交部官網，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅3日晚間應約與布林肯（Antony Blinken）通電話，「雙方就如何以冷靜、專業態度處理偶發事件進行了溝通」。

中國外交部官網公布的消息未提到偵察氣球，而王毅強調，中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，「我們不接受任何無端的臆測和炒作。面對意外情況，雙方要做的，就是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧」。

美國五角大廈2日表示，近日發現中國高空偵察氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資，因擔心危及地面人員不予擊落，引發外界高度關注。

中國外交部隨後承認氣球來自中國，但宣稱屬民用性質，用於氣象等科研，是受西風帶影響嚴重偏離預定航線，並對氣球因不可抗力誤入美國「表示遺憾」。美方未採信北京說法，強調氣球為偵察性質，布林肯也因而暫緩5日訪中行程。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120204