百萬YouTuber「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿，涉嫌以「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，將多位名人、網紅、政治人物的臉換成AV女優並製作成謎片，更以此牟利，遭多人提告，目前訴訟仍在進行中。對此，小玉弟弟「尊」在近日上傳最新影片中，就打給小玉，讓他親自向網友們說明。

同樣身為百萬YouTuber網紅的「尊」(朱玉恩)，31日在個人頻道上更新一則題為「再來回答觀眾的你問我答30個問題」的影片，其中有網友問到：「小玉的近況及想法。」對此，尊在影片中直接打給小玉，讓他親自解答網友的疑惑。

對此，小玉在電話中指出：「其實不太會去管消費我的言論，因為從以前就有許多相關的內容，而現在更不差這些。」更自曝：「現在不太可能出來工作，就在家裡加減幫忙這樣。」另外，尊也開玩笑地表示：「因為現在很多人都在開課」，要讓小玉回來繼續當YouTuber，還需要開課教學「如何達成YouTube百萬訂閱」對此，小玉也笑回：「那我來教怎麼從入門到入獄。」這番逗趣言論，讓尊大笑出聲。

影片一出後，引發網友熱議，粉絲們紛紛表示能聽到小玉正常說話的語氣相當快樂，留言：「2023還能聽到小玉的聲音好感動」、「小玉其實很有才，希望他未來一切安好」、「希望小玉在經歷過這次風波後能夠有所成長。」

尊在影片中打給小玉，讓他親口說明近況。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。