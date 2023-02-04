May not have counted, but MY GOODNESS ISH 👀 pic.twitter.com/VW12ETy8Tf — Phoenix Suns (@Suns) February 4, 2023

揮別本季上次交手在自家主場以98比125慘敗給塞爾提克的陰影，太陽4日靠著布瑞吉斯攻下全隊最高25分，保羅也有15分、8助攻與6籃板，最後以106比94力挫地主「綠衫軍」塞爾提克，除了中止塞爾提克2連勝，太陽也以28勝26敗重返西區第6位置。

記取前次遭遇被塞爾提克痛宰教訓，太陽一開賽表現就很穩定，更在次節擴大領先到20分之多，不過前6次出手都沒進的塔圖，卻在上半場結束前接連投進兩顆三分球，帶起塞爾提克11比0小高潮，幫助塞爾提克打完上半場，把比數追成44比57。

來到第3節，塔圖與傑倫布朗聯手打出15比5攻勢，轉眼縮小雙方差距，打完前3節，塞爾提克追到73比74；沒想到末節太陽靠著板凳陣容，一開始就拉出14比2，重新擴大雙方分差，接下來場上局面完全被太陽掌控，塞爾提克怎麼也追不上。

太陽除了布瑞吉斯與保羅，艾頓也拿14分、10籃板及5助攻，薩瑞奇14分、13籃板，達米安李替補拿下11分；塞爾提克以傑倫布朗27分最高，塔圖雖有20分進帳，全場投15中3的手感很不理想，懷特19分、5籃板，布羅格登12分。