俄羅斯入侵烏克蘭引發俄烏戰爭，俄羅斯也面臨全面性的制裁，最新研究報告顯示，大陸、香港及土耳其已經取代歐盟成為俄羅斯最大的貿易夥伴，其中在半導體方面，大陸與香港也擠掉德國、荷蘭及南韓成為主要供應商。

南華早報報導，國際金融協會（IIF）表示，俄烏戰爭至今已快一年，衝擊持續影響全球商品、能源及食品市場，全球供應鏈發生劇烈變動，美國與其盟友也實施全面制裁，降低俄羅斯作戰的能力與金錢來源。

不過報告顯示，俄羅斯迅速採取宏觀的經濟措施，防止金融系統陷入崩潰，並靠著自身力量專注重建因制裁而崩潰的供應鏈，IIF提到，「儘管貿易存在限制，但俄羅斯仍增加半導體的進口，去年1至9月的採購額為24.5億美元，高於前一年的18億美元，大陸與香港的產品佔總供應量的4成。」

大陸、香港及土耳其已經取代歐盟成為俄羅斯最大的貿易夥伴，而俄羅斯雖面臨一系列制裁，但經濟表現仍優於預期，去年經常帳戶盈餘達到前所未有的2270億美元，是過去紀錄的2倍。

俄羅斯主要受益於石油、天然氣及大宗商品的價格上漲，國際貨幣基金組織（IMF）也預測2023年俄羅斯GDP為成長0.3%，優於2022年的衰退2.2%，比德國與英國的表現還要好，IMF預測德國成長0.1%，英國衰退0.6%。