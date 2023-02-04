路透社彙整各方意見後，大部分認為自2022年7到9月衰退0.8%之後，日本去年最後一季GDP季增年率可望高達2%。專家學者指出，雖然有通膨增加以及海外經濟成長腳步變慢等負面因素影響，但受到服務業復甦的扶持，日本上季GDP應可繳出一張漂亮成績單。

其中，占經濟成長貢獻度一半以上的民間消費，上季可望大增0.5%。同時，來自外部的需求對GDP也有0.4%貢獻程度。不過，日企的投資規模縮手，可能是3季以來首次下滑，較2022年7到9月減少0.2%。

日本上季GDP貌似不錯，但受到西方各國需求不振以及通貨膨脹未明顯下降衝擊，日本2023年首季的經濟成長應會受到不小影響。其它經濟數據預估項目，像是日本元月零售業績可望年增9.6%，仍可居高不墜。

至於經常帳方面，繼2022年11月出現高達1.8兆日圓盈餘之後，12月可能急速縮水至僅984億日圓，約7.6534億美元。同時，12月日本家庭支出，估計減少0.2%，且是連兩個月下滑。