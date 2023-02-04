根據該報導，目前尚無法確定該反壟斷監管機關可能提出的訴訟鎖定亞馬遜業務的哪些方面，而提起訴訟的時間亦不確定。

亞馬遜和美國聯邦貿易委員會拒絕對此消息發表評論。

周五亞馬遜股價重挫8.4%，收在103.39美元，創下去年4月以來最大單日跌幅，盤後再跌0.43%。其上季營收優於市場預期，但備受看好的雲端業務AWS營收增長腰斬，且營利前景黯淡。

美國聯邦貿易委員早在川普執政期間就已著手調查亞馬遜。該電商巨頭被指控其平台給予自家產品較多的支持，使外部賣家受到不公平的對待。

據《華爾街日報》報導，該委員會一直在調查亞馬遜Prime訂閱服務的搭售（bundling）策略。

去年12月，亞馬遜在化解了歐盟對使用賣家數據的擔憂後，與歐盟就三項反壟斷調查達成和解，因而躲過了高達其全球營業額10% 的天價罰款。

美國司法部和聯邦貿易委員會已經對所有四大平台進行調查。美國司法部已起訴Alphabet旗下谷歌公司兩次，一次涉及其搜尋業務，另一次則鎖定其廣告技術。聯邦貿易委員會則已經對Meta旗下社群平台臉書（Facebook）提起訴訟。此前，聯邦貿易委員會旨在阻止Meta收購VR公司Within的訴訟，日前以敗訴暫告一段落。美國地方法院要求Meta不得在一周內完成這項收購交易，以便讓聯邦貿易委員會有時間決定是否提起上訴。