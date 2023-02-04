新北市教育局今（4）日在光華國小舉辦「112年度國中小候用校長木章訓練開訓典禮」，為6位準候用校長揭開11周儲訓的序幕；教育局長張明文表示，目前新北市是全國最多童軍團、參與人數最多的縣市，未來希望能夠將童軍文化在學校扎根，除了推動「校校有童軍」，也希望從人才培育以及學生教育中落實童軍教育，讓新北市成為童軍教育典範。

6名戴藍帽者為準候用校長。(黃敬文攝)

新北市於112年度第二階段甄選錄取6名國中小候用校長，除了安排2月到5月儲訓課程，之後還安排進教育局，參與近1年的第三階段甄選，每週到學校現場跟師傅校長學習領導實務，增進學校治理效能，第三階段通過後，才正式取得候用校長資格。

首先登場的是童軍人員木章訓練，課程由中華民國童軍總會及新北市童軍會合力規劃，包括6名準候用校長在內有62人參加本次木章訓練，在今(4)日早上舉行開訓典禮，新北市教育局長張明文、中華民國童軍總會秘書長蘇德祥以及國家研習營執行秘書胡瑋金皆出席典禮。

張明文表示，新北市特別重視童軍教育從小扎根，從新進的老師到候用的主任、校長有一系列的童軍課程跟規劃，讓新北市「校校有童軍」，校校能夠落實童軍教育，希望在整人才培育以及學生的童軍教育，能夠在各校扎根。

他說，新北市擁有全國最多童軍團、參與人數的縣市，除了延續這樣一個優良傳統，未來也持續讓讓童軍教育在新北落實、扎根，把童軍文化發揚光大，讓新北市成為台灣童軍教育的典範縣市。

參與課程設計的光華國小校長洪中明表示，4天3夜的童軍木章訓練，準候用校長將體驗童軍活動的教育價值，未來可將合作及互助的理念，融入學校教育，藉由團隊合作的歷程，培育合作群性的現代公民。

新北市歷年自辦的儲訓專業課程，以主題式課程、多元培訓方式，深受肯定。今年將聚焦於美感、雙語、科技、閱讀、運動5大趨勢主題，以工作坊模式，安排參訪、討論、產出，讓準候用校長更貼近新北重大教育政策，增進實務推動能力。