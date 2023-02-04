今天上午同步舉行57烘焙俱樂部揭牌儀式，宣告正式啟用。（陳世宗攝）

「一年之計在於春！」今天是傳統24節氣「立春」，台中市梧棲區農會4日於農會本部舉辦「梧棲區各界慶祝112年農民節表彰暨致祀神農大帝典禮」活動；並同步舉行「57烘焙俱樂部」揭牌啟用，提供在地家政班員及民眾烘焙學習、食農教育，將有更舒適完善的空間，並表揚蔡天津等170位資深農民。

今天上午同步舉行57烘焙俱樂部揭牌儀式，宣告正式啟用。（陳世宗攝）

梧棲區農會今天舉辦「梧棲區各界慶祝112年農民節表彰暨致祀神農大帝典禮」活動，上午由各農事小組結合文化推行幹部及成員、大庄浩天宮、鴨母寮永天宮、朝元宮等管理委員會聯合主辦，組織民俗藝陣，恭迎神農大帝，天上聖母、福德正神至會本部參與祀典大會。

祀典大會由農業局副局長蔡勇勝擔任主祀官，區長溫國宏、農會總幹事王秝毅陪祀，暨全體參加大會人員一同致祀。王秝毅表示，農會堅持核心價值「以農為根、以民為本」，感恩創新、惜福與展望。

梧棲區長溫國宏(中)、農會總幹事王秝毅(右二)陪祀，暨全體參加大會人員一同致祀。（陳世宗攝）

王秝毅說，近年來因為受到疫情、物價通膨，使得大環境景氣連帶受到影響。農會於立春舉辦致祀神農大帝典禮；主要目的為開春新的一年祈求國泰民安、風調雨順、五榖豐收，深具農產業文化、農產業信仰意義，除了能凝聚農民的向心力，也能鼓勵農民依農時投入農業生產。

農民節表彰大會，特邀請家政班員節目表演，一起為勞苦功高的農民喝采。（陳世宗攝）

今天上午同步舉行57烘焙俱樂部揭牌儀式，宣告正式啟用。農民節表彰大會，合計共表揚傑出資深農民十二類別蔡天津等170人。會中並邀請家政班員節目表演，一起為勞苦功高的農民喝采。表揚人員除獲頒獎牌、獎品外，參加人員均贈送活動祀品-紅龜與保平安發大財的-平安發財水。