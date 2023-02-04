歐盟外交官表示，對於價格高於原油的成品油產品(主要是柴油)，上限定在每桶100美元；對於折讓的產品例如燃料油或石腦油，上限定在每桶45美元。此為歐盟27國在周五開會的決議，並將在周日(5日)開始適用。

此次歐盟對俄國成品油的進口限制，為G7國家更廣泛的協議之一。去年12月5日，G7國家和歐盟、澳洲同意，對俄國原油上限設在60美元，以限制俄國財務能力。根據當時協議，各國將於3個月後，擴大限制對俄國成品油的交易。

上述的兩種產品上限，一律禁止西方的保險商、航運和其它公司為俄羅斯原油和成品油產品提供融資、保險、交易、經紀或運輸，除非這些產品是以價格上限或是低於上限的價格購買。

外交官們同時表示，波蘭和波羅的海三個國家拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞都希望現在就對俄國原油上限進行評估，而不要等到三月中旬，他們都希望壓低上限價格，以遏止俄國的收入。