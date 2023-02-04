台東縣醫療資源集中在市區，大武鄉距離市區逾50公里、車程逾1小時，為提升南迴4鄉鎮醫療品質及急重症緊急處理，縣長饒慶鈴親自拜會並邀請高雄醫學大學醫療團隊進駐大武鄉衛生所，台東縣衛生局今天公告大武衛生所2月門診表，提供專科門診服務，讓南迴居民可以就近看診。

台東縣政府今天公告大武衛生所2月門診表。（台東縣政府提供）

饒慶鈴表示，從大武往北到台東市區醫院距離逾50公里，往南到枋寮醫院也逾40公里，一直掛心並囑咐團隊提升南迴地區醫療品質及急重症緊急處理。為提供鄉親專科醫療，與縣府同仁拜訪高醫醫療體系尋求協助，並簽訂合作備忘錄，讓大武衛生所有24小時緊急救護，同時提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科5G遠距醫療及依民眾需求提供專科會診服務，並可預約專科門診。

衛生局說明，自2019年起台東與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，週一至週五提供專科門診，有耳鼻喉科、精神科、小兒科、皮膚科、腸胃內科、眼科、骨科、復健科、心臟內科及肝膽胰內科，每次提供2診次(上、下午診)，乳房外科及腎臟內科提供1診次，照護不同看診需求的民眾，至今已提供1107診次，服務約1萬人次。2020年起提供「南迴24小時緊急救援中心」，搭配5G通訊技術，提供全年24小時假日及夜間專人共同照護模式，大幅減少民眾舟車勞頓之苦。

饒慶鈴進一步說明，大武鄉衛生所結合醫學中心醫院，推動周延且便利的醫療照護，由醫師親自問診且後續轉介高醫看診免掛號的一條龍服務，全面提升台東健康照護體系運作與效能。