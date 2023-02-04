2023台灣燈會「光源台北」5日即將正式開幕，這幾天許多數燈區已點亮試營運，吸引不少民眾搶先看。台北市環保局為方便民眾於燈會現場能就近且安心如廁，除加強巡查燈會展區內54處共670座既有列管公廁外，在燈會中央區、源展區及未來展區也增設4處共45座流動廁所，同時出動「多功能全齡化親善流廁車」等4輛流廁車，可服務身障者、年長者和親子同遊等各類型民眾的需要。

環保局表示，這次燈會出動的4輛流廁車中，有2輛為多功能親善流廁車，其中全新打造的「多功能全齡化親善流廁車」不僅具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林等五大友善設施，還增設照護床、感應式水龍頭及感應式垃圾桶、自動消毒系統等功能，兼顧了全齡化使用及防疫消毒功能，與其他2輛流廁車停放於國父紀念館中央主燈旁服務區；另1輛流廁車則停在捷運國父紀念館1號出口前停車場。流廁車也將視燈會人潮需求機動增派。

環保局表示，各燈區入口導覽地圖皆清楚標示廁所的位置，民眾賞燈時若有如廁需要，都能按圖尋找離自己所在位置最近的廁所，安心如廁。

燈會期間人潮擁擠，環保局提醒民眾仍要注意個人防疫安全，該局將加強燈區各型廁所的巡檢、維護及消毒，提供優質、安全、友善的如廁空間。同時也呼籲參與2023台灣燈會的朋友，共同維護燈會環境整潔，及維持應有的如廁禮儀，同理清潔人員的辛勞，展現首都市民優質的文明水準。