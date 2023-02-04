新北市中和傳出一家4口3人成乾屍的悲劇，新北市社會局長張錦麗今表示，家中老父親已安置照護機構，由市府公費安養並全力協助喪葬費用。她強調，對於主動提供服務而被拒絕的案件，未來會和長照中心更密切聯繫，尤其照顧者是高齡者，並同時加強訓練更好的溝通說服技巧，也會針對這個案子，邀集專家學者一起檢討。

張錦麗表示，本案案家是一家四口同住，爸爸和大兒子為身心障礙者，平時由小兒子和母親負責照顧，社會局和衛生局都會定期關心，大兒子為衛生局每年訪視一次的四級個案，2月1日及2月2日，因為公衛護士連續兩天聯繫不上案家，察覺有異主動通報里長。

張錦麗說，本案照顧者為小兒子和母親，照顧父親和大兒子，關懷機制為每年一次，社會局社工在去年曾主動聯繫案家，詢問是否需要長照及輔具資源，當時小兒子表示暫無需要，社工後續提供相關資訊，表示若有任何需要，可隨時向社會局聯絡。

張錦麗說，高齡照顧者風險高，社會局、衛生局都有「高照顧負荷喘息方案」，希望可以減緩家庭的照顧壓力，但因許多長者會覺得孩子是自己的，拒絕向外界求助，針對這樣本身拒絕服務的家庭，外力要介入是難上加難，更需要仰賴社區、鄰里，社區守門員加強訓練。

張錦麗說，若我們主動提供服務而被拒絕，未來我們會和長照中心做更密切的聯繫，特別針對照顧者是高齡的，再請長照中心多加聯繫，並同時加強訓練更好的溝通說服技巧，針對這個案子，業務單位會開檢討會，邀集專家學者給我們指教檢討。