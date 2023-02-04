瑞弗斯離場前身上很明顯有著不少傷痕。(美聯社)

AUSTIN RIVERS AND MO BAMBA GET INTO IT 🤯 pic.twitter.com/kUFYXgPvI5 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2023

(11：50更新賽果)沒想到才隔一天時間，NBA又爆發全武行了！魔術跟灰狼4日打到第3節還剩1分32秒，魔術中鋒班巴跟灰狼後衛瑞弗斯突然爆發嚴重肢體衝突，雙方不少球員也加入戰局，結果包含班巴、薩格斯兩名魔術球員，以及瑞弗斯、普林斯、麥克丹尼爾斯等灰狼球員都被驅逐出場。

整個衝突發生毫無徵兆，因為當時灰狼還在前場進攻，留在後場的瑞弗斯突然跟站在場邊的班巴爆發衝突，兩人相互揮拳還扭打在一團，趕來助陣的薩格斯也把瑞弗斯直接推倒在地，瑞弗斯毫不客氣也把薩格斯抱住鎖喉，場上局面完全陷入混亂，裁判好不容易才把局面控制下來。

一陣混亂過後，魔術很快把領先差距擴大到22分，可是灰狼不肯輕易認輸，羅素接連投進3顆三分球加上3罰俱中，幫助灰狼縮小差距到10分，甚至打到讀秒階段追到只差6分，幸好接下來魔術利用穩定罰球，最後仍以127比120擊敗灰狼結束這場亂鬥戲碼。