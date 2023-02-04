工廠改善計畫申辦期限倒數不到2個月！為讓工廠業者順利提送工廠改善計畫，台中市政府經濟發展局去年開辦「工廠改善計畫家教班」課程，提供業者詳細的解說，不僅如此，自今年2月起更邀請經濟部說明會講師共同參與輔導，火速加開課程，到申辦截止日3月19日，遇假日順延至20日前每個工作天下午都會在市府特定工廠登記單一窗口舉辦，請業者踴躍報名。

經發局表示，台中市政府特定工廠登記單一窗口為輔導工廠業者順利提送工廠改善計畫，提供多元的輔導措施，包括現場一對一諮詢、電話諮詢專線，並於去年11月開辦「雄股長工廠改善計畫親辦家教班」課程，每週三下午開課，由工業科股長親自教學，授課內容包括特定工廠合法化流程、工廠改善計畫如何撰寫及各式問題解說，獲得熱烈報名與回饋，原本一週一次改為一週二次，現因應申辦期限將至，改為每個工作天下午密集開課，以滿足業者的需求。

經發局說明，台中已申請納管應提送工廠改善計畫的未登記工廠業者計8,206家，截至今年1月底止，已有5,452家(66.4%)提送申請，尚有2,754家(33.6%)未提送，為此，經發局自2月起擴增「工廠改善計畫家教班」師資，邀請經濟部說明會講師共同參與輔導，並火速加開課程，到申辦截止日前每個工作天下午都會在台中市政府特定工廠登記單一窗口(台中市南屯區精科東路17號3樓)舉辦，請業者把握機會，踴躍報名參加，報名網址https://reurl.cc/85ymGX。

經發局提醒，經發局對於轄內尚未提供工廠改善計畫者，已於去年9月及今年1月上旬寄發催辦通知，並將陸續於2月及3月再次寄發，為避免工廠改善計畫申辦截止日大量的送件潮，請業者及早來上課，並請攜帶「公司大小章」及「納管申請書」，上課實作後，即可直接送件，如不知道怎麼撰寫工廠改善計畫，或是對特定工廠登記申請有任何問題想諮詢的頭家，均可報名參加「工廠改善計畫家教班」，另經發局也有將工廠改善計畫撰寫教學相關影片放置於台中市政府經濟發展局【特定工廠專區】YouTube頻道(https://www.youtube.com/channel/UCqKULYUZ96POX_Q-EWSA81A/featured )，歡迎業者多加利用。

經發局呼籲，想取得特定工廠登記需經過以下4個階段「納管」、「提出改善計畫」、「改善計畫核定後進行改善」及「申請特定工廠」，許多未登記工廠頭家可能會誤解，以為申請納管後就算完成，依據工廠管理輔導法規定，只要有申請納管者，無論是否取得納管編號(納管核准)，都一定要在今年3月19日(遇假日順延至3月20日)前提出工廠改善計畫，未依限辦理者，經發局將駁回納管、依規查處，請業者儘速送件，以免影響自身權益。

經發局補充，經濟部已於1月初開會簡化申請文件內容，目前只要先提出工廠改善計畫(大綱版)共3頁(申請文件下載網址https://www.economic.taichung.gov.tw/1521456/post )，之後再行補件即可，第1頁內容與納管申請書相同，第2至3頁改善事項則簡化由業者直接勾選即可，請業者務必於期限內填好相關資料親送或郵寄至台中市政府特定工廠登記單一窗口(地址：台中市南屯區精科東路17號3樓、諮詢專線：04-23696008)。(臺中市政府經濟發展局廣告)