今天是立春，台南市政府睽違2年再度與正統鹿耳門聖母廟攜手舉辦「迎春禮」，依循古禮展現重農、勸農、祈願豐年，除了鹿耳門聖母廟打造春牛，今年更加入6組創意春牛踩街，市長黃偉哲主持迎春古禮儀式後，由春牛領頭的遊行隊伍，浩浩蕩蕩從東門城一路走到延平郡王祠，沿途吸引不少民眾拍照。

癸卯年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華上午在東門城登熱鬧舉行。(曹婷婷攝)

癸卯年癸卯年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華今天上午在東門城舉行，由黃偉哲與聖母廟主委王增榮及立委陳亭妃等民代、市府各局處首長等，依循古禮進行迎春祭典。祭儀完成後，由在地藝陣團隊、芒神和春牛熱鬧踩街，接近中午時，黃偉哲將於延平郡王祠舉行祭芒神迎春牛，擊春牛鼓，象徵新的一年正式開始。

台南迎春禮暨踩街活動，春牛領銜藝陣團隊踩街。(曹婷婷攝)

黃偉哲說，迎春禮這個活動已有多年歷史，也是元宵前的大型活動之一，接著晚上鹿耳門聖母廟有高空煙火、鞭春年、迎春牛，明天有鹽水蜂炮，台南市就是這樣子，一定要熱熱鬧鬧度過元宵之後，春節氣氛才算是過去。

癸卯年癸卯年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華，藝陣團隊一路從東門城走向延平郡王祠。(曹婷婷攝)

迎春禮是清代府城重要傳統禮俗活動，中斷多年，2017年首度復辦。由於土城正統鹿耳門聖母廟推動數十年，市府與獲登錄市定民俗「土城仔迎春牛」的正統鹿耳門聖母廟合辦，過去2年因疫情停辦，今年才又恢復舉辦，還邀請西港東竹林保安宮牛犁歌陣、學甲宅港慈德宮十二婆姐陣參與藝陣大匯演，相當熱鬧。