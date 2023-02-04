據澎湃新聞報導，2月3日，美國聯合航空公司（United Airlines）宣佈，恢復上海（浦東國際機場）和舊金山（舊金山國際機場）之間每周4次的直飛航班。首趟去程直飛航班於2023年1月28日在上海出發，飛往舊金山，回程直飛航班於2023年1月29日自舊金山飛往上海。此前受疫情影響，該航班經停韓國仁川機場。美聯航新的直飛計劃，使上海到舊金山的飛行時間縮短了2小時20分鐘，並使回程的飛行時間縮短了1小時35分鐘。

報導稱，目前上述航線為美國聯合航空恢復中美直飛不經停的首條航線。

與此同時，美國達美航空（Delta Air Lines）微信公眾號2月3日消息，達美航空自2023年3月3日起取消首爾技術經停，正式恢復中美直飛航線。

據界面新聞此前報導，達美航空上月還宣佈，將全面提供免費的機上高速Wi-Fi服務，成為第一家為所有乘客提供免費高速Wi-Fi服務的美國大型航企。

根據計畫，達美航空將與T-Mobile合作，從2023年2月1日起，達美航空大多數美國國內幹線航班客機將提供免費的高速Wi-Fi服務。到2024年底，這項服務將完全覆蓋所有國際航班和支線航班。

過去3年時間，受疫情影響，中美航班數量大幅削減。2020年1月底，由於中國疫情較為嚴重，美國聯合航空、達美航空、美國航空等先後暫停了中美航線運營。大陸國內航空公司在民航局「五個一」政策限制下，只保留少量中美航班的運營。

但是美國航空公司運營的中美航班並非直飛入境，而是要在第三國進行技術性經停。據瞭解，加油、技術檢查等經停都屬於技術經停，如某一航線超過飛機的安全飛行距離，就會選擇途經的某個機場經停。

據中國民航局方面此前透露，1月8日起已開始受理中美航空公司恢復運營中美航線的申請。「民航局正在按照程序抓緊做好審批工作，歡迎中美航空公司依照協定和市場需求運營兩國間航班。在航班恢復過程中，民航局也會加強與美國民航主管部門溝通，推進中美之間航班順利復航。」