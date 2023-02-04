澎湖縣長陳光復4日上午在縣府廣場親自發送元宵「星光兔」造型提燈，吸引許多大、小朋友提早排隊領取，陳光復祝福鄉親元宵佳節愉快，也歡迎民眾踴躍參與澎湖縣境內各廟宇元宵節慶祝活動，一起來感受澎湖元宵節的熱鬧氣息。

陳光復、副縣長林皆興、民政處長陳韻如在縣府廣場發送小提燈，現場排隊民眾相當踴躍，大人、小孩拿到造型吸睛可愛的提燈後，都愛不釋手，十分開心。（張茂雄攝）

上午9時30分陳光復與副縣長林皆興、民政處長陳韻如在縣府廣場一一發送小提燈，現場排隊民眾相當踴躍，大人、小孩拿到造型吸睛可愛的提燈後，都愛不釋手，十分開心，提前感受元宵的歡樂氣氛。

陳光復表示，元宵節「西乞龜」是澎湖最具特色重要慶典之一，各廟宇推出各式的乞龜活動，縣府也推出元宵節廟宇乞龜活動地圖，希望民眾共襄盛舉踴躍參與，共同歡慶元宵節。

今年是十二生肖當中的兔年，澎湖縣政府準備了1800個限量應景「星光兔」兔年小提燈，這個手捧微笑湯圓，組裝好之後拉環可讓兔子耳朵上下飛動，纖細可愛的造型相當有趣，深受大小朋友的喜愛。