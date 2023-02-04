美國向來是台灣紡織品重點拓銷市場，據經濟部統計，2022年台灣紡織品主要接單地區排名由美國稱冠、金額達45.8億美元（約新台幣1373億元），占台灣紡織品外銷訂單比重37％，美國亦為台灣紡織品第三大出口市場，出口金額達7.87億美元（約新台幣236億元）。

紐約Texworld展為北美最具盛名的紡織成衣專業展，匯聚美國頂級品牌、零售商、批發商、自有品牌、成衣及配件製造商及時尚設計公司，亦是匯集世界各地頂尖紡織成衣業者的時尚舞台。

此次紐約Texworld展於紐約曼哈頓Javits Center舉行，展出面積約11萬平方英尺。同期同地並舉辦紐約成衣及時裝配件展覽會（Apparel Sourcing NYC）、Global Footwear Sourcing及 Printsource，是美國東西岸品牌買家固定到訪的採購平台。

此次到訪本展的知名買主包括Macy's、American Eagle、Target、Victoria’s Secret、Fila、Amazon、Champion、Hanes、Diesel、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Lululemon、Walmart、Aerie、Calvin Klein等。

紡拓會此次參加紐約Texworld冬季展，共徵集南緯、富利揚、群馥、詮潁、富豐、帛諦、亞太、第一聯合及勝利蕾絲等廠商參展，產品涵蓋流行及功能性布料、成衣、配件等。據現場調查，造訪台灣館的買主約400人次，預估商機約200萬美元。

紡拓會表示，紐約Texworld展為美國東岸最具規模的紡織成衣專業展，亦是台灣紡織業者開拓美國紡織品市場的重要平台，為協助業者拓銷美國市場，將持續協助紡織業者參加當地相關拓銷活動，7月18～20日的紐約Texworld夏季展將於近期開始徵展。