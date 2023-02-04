台中市豐原區69歲的陳姓婦人，在朋友引薦下，欲一同投資網友哥哥的投資案，對方稱如投入新台幣50萬元可月領6000元；陳婦當下不疑有他就答應，昨天至郵局進行提領動作。因陳婦在郵局人員詢問下，皆無法正常回答領錢目的，郵局聯繫警方一同保住她50萬元的血汗錢，讓她直呼「人心真險惡」！

豐原警分局合作所與郵局合作成功阻詐50萬元，保住陳姓婦人的血汗錢。(警方提供)

警方指出，昨天上午11時豐原警分局合作派出所，接獲轄區郵局通報，有民眾疑似遭到詐騙，於是馬上派員前往查處。警員吳柏威、陳閩軒趕至現場了解；陳姓婦人說她在朋友引薦下，欲一同投資網友哥哥的投資案，對方稱如投入新台幣50萬元，可月領6000元。

陳婦當下不疑有他就答應，並至鄰近郵局進行提領的動作。後因陳女於郵局人員詢問下，皆無法正常回答領錢目的，郵局便聯繫警方前往了解。警方至現場了解案情，並以發生過的案例向陳婦勸說，她發現詐騙手法如出一轍才警覺被騙。保住她一生省吃儉用的血汗錢，成功阻攔險被詐50萬元。

警方指出，詐騙集團手法日新月異，加上民眾單純易騙，尤其假投資案件有增無減，無奇不有。天下沒有白吃的午餐，切莫貪心、因小失大，若有疑似詐騙問題，可撥打110或撥打165小心查證，以免血本無歸後悔莫及。