立法院長游錫堃今結束訪美行程，抵達桃園機場，外界關注此行是否有與美國眾議院議長麥卡錫見面，游錫堃表示，這次訪美行程相當成功，期間也安排見許多人，但並未和麥卡錫見面，因此自己並不清楚他要不要來、什麼時候來。

至於麥卡錫是否會來台，游錫堃坦言，自己不知道，此次行程時間很匆忙，期間也安排許多會面，但並未跟麥卡錫見面，因此自己並不清楚他要不要來、什麼時候來。

媒體追問，對於雙方國會交流是否更頻繁，游錫堃表示，美國國會議員來台也常常拜會立法院、委員會，尤其跟國防外交委員會交流非常多，甚至裴洛西議長去年8月也來過，國會交流部分一直有在做。

游錫堃表示，此次受邀到國際宗教自由峰會（IRF）做專題演講是過去沒有的事、非常難得，此次國會外交應該是順利成功，而國會交流是一直有在做。

游錫堃也說，此次 國會外交訪美行，非常感謝美方的熱誠接待，也感謝外交部及駐處的辛勞，在既定參加「國際宗教自由峰會」演講、美國「國家祈禱早餐會」之外，在往返台北跟華府的85小時內，扣除搭機等通勤時間39小時，所剩緊湊時間內，還安排13場深具意義的見面談話會，這些會談為了更有實益，事先溝通決定不公開，還請大家能夠體諒。

游錫堃指出，要再次謝謝Sam Brownback 大使及Katrina Lantos 主席邀請出席IRF演講，以及國家祈禱早餐會主辦單位代表Zach Wamp跟Jim Slattery 還有Robert Aderholt 議員邀請他參加早禱會。