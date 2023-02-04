新北市26歲的陳姓女子去年12月看到臉書投資「虛擬貨幣」廣告，一時心癢陸續投入85萬元給「幣商」23歲邱姓男子投資，結果帳面上獲利卻提不出來，這時對方還稱需要再繳10萬元才能拿回之前投資的錢，陳女才驚覺遭詐立刻報警求助，2日陳女與淡水警方聯手將邱男誘出逮捕，全案依刑法詐欺罪、違反洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查指出，陳女去年底加入「○○理財家」的投資Line群組，群組裡彼此分享投資獲利心得，隨即有交易員、客服人員加她好友並負責操作虛擬貨幣；起初帳面上小有獲利，於是再以匯款、超商代碼繳費、面交幣商等方式陸續投注資金，詐騙集團的客服還擔心她匯款遭銀行起疑而受阻，甚至要她編造買房子頭期款等理由躲避行員提問。

直到陳女要贖回獲利時，對方以網頁維修或客服繁忙等藉口推託，甚至要再繳10萬元保證金才能贖回，所幸陳女見到投資網站及自身銀行帳戶遭警示，隨即驚覺是一場騙局，立刻報警求助。

警方查扣的手機2隻、贓款20萬餘元等證物。(黃敬文翻攝)

淡水警方獲報後，隨即請陳女佯裝要面交10萬保證金，與邱男相約2日晚間8時許交付，當邱男赴約準備收款時，即遭埋伏員警包圍逮捕，現場查扣手機2隻、贓款20萬餘元等證物，全案警詢後依法移送地檢署偵辦，並持續追查幕後主嫌及共犯。