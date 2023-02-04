歐盟反壟斷機構指出，從1月24日生效的調查，已在1月31日暫停。
執委會發言人表示，如果相關各方未能及時提供執委會要求的重要資訊，就會啟動正式的併購調查程序。
「一旦各方缺少提供資訊，時鐘就會重新開始，執委會做出(批准)決定的最後期限，也會做出調整」。
博通目前尋求多樣化並進入軟體業務；同時全球監管機關也加大對科技巨頭的監管力道。
歐盟執委會周五表示，關於博通(Broadcom)以610億美元併購VMware一案，歐盟反壟斷機構已經暫時停止調查，以等待博通提供相關的數據。
歐盟反壟斷機構指出，從1月24日生效的調查，已在1月31日暫停。
執委會發言人表示，如果相關各方未能及時提供執委會要求的重要資訊，就會啟動正式的併購調查程序。
「一旦各方缺少提供資訊，時鐘就會重新開始，執委會做出(批准)決定的最後期限，也會做出調整」。
博通目前尋求多樣化並進入軟體業務；同時全球監管機關也加大對科技巨頭的監管力道。
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