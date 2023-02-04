歐盟反壟斷機構指出，從1月24日生效的調查，已在1月31日暫停。

執委會發言人表示，如果相關各方未能及時提供執委會要求的重要資訊，就會啟動正式的併購調查程序。

「一旦各方缺少提供資訊，時鐘就會重新開始，執委會做出(批准)決定的最後期限，也會做出調整」。

博通目前尋求多樣化並進入軟體業務；同時全球監管機關也加大對科技巨頭的監管力道。