心齋橋為大阪市中心最大的商業購物區，大型百貨精品店、日本潮流服飾店及藥妝店林立、更有多間熱門餐廳和各式道地日本街頭小吃，當地民眾和觀光客都可在此享受到豐富多樣的逛街購物及用餐體驗。

捷絲旅大阪心齋橋館由深耕關西地區的日本知名房地產投資開發公司MINATO CREATE投資興建，並委託晶華經營管理。酒店位於4座捷運站交會處，距離心齋橋步行僅需5分鐘，自關西機場搭乘地鐵不到1小時即可抵達，自大阪機場搭計程車亦僅需25分車程。

捷絲旅大阪心齋橋館設有100間客房，提供雅心、雅齋和雅橋3種房型供旅客選擇，平均大小為12～16平方公尺。酒店以1970年代大阪流行文化發源地「美國村」為設計靈感，並設有兼具聯誼、會議與餐飲功能，擁有50個座位的Just Cafe。

有別於一般日本商旅，捷絲旅大阪心齋橋館擁有24小時櫃檯和自助式洗衣服務，希望能提供給需要中長期駐點的專業人士、或計畫多花幾天時間深度遊玩大阪的旅人更舒適的住宿體驗。而晶華亦規畫持續布局日本市場，鎖定東京、京都等重點城市籌設據點。

晶華營運長顧嘉慧表示，捷絲旅大阪心齋橋館鎖定客源除了日本內需商務與觀光旅遊外，廣大的台灣、香港、新加坡及亞洲地區觀光客亦為重點目標之一，憑藉品牌在台灣多年累積的知名度及服務口碑，期望台灣旅客也能在日本延伸對品牌的支持。

由於時值國境開放後的出國旅遊復甦期，捷絲旅大阪心齋橋館開幕可望吸引晶華及捷絲旅品牌的舊雨新知，即日起於官網開放訂房，並推出買1晚送1晚加贈早餐的「慶開幕」住房專案，每人每晚日幣3750元（約新台幣866元）起即可入住。