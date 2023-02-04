美國媒體報導指出，土耳其公司去年出口了價值數千萬美元的汽車、電子產品、備件以及俄羅斯武裝部隊所需的其他貨品，認為土耳其公司違反美國的制裁和美國的出口管制，向俄羅斯出口電子產品、備件和其他美國製造的商品。

據《華爾街日報》（WSJ）3日報導，至少有13家土耳其公司出口了總額價值約為1850萬美元（近新台幣5.5億）的貨物，種類包含塑料、橡膠製品和車輛，而這些貨品分別賣給了10間俄羅斯公司，而美國對這些公司實施了制裁，因為這些關鍵物資在俄羅斯進攻烏克蘭中扮演了角色。

2022年3月至10月，土耳其公司沒有跟隨美國的出口管制，向俄羅斯發送了電梯、發電機、印刷電路板（PCB）和其他價值1500萬美元（近新台幣4.4元）的美國製造商品。

類似的情形也發生在其他商品上，去年在其他幾個亞洲國家的洗衣機、電腦晶片和其他產品上也出現了這種趨勢，一些新的貿易生命線正在維持俄羅斯經濟的運轉。最近的數據顯示，俄羅斯的一些鄰國和盟友的貿易激增，這表明土耳其、中國、白俄羅斯、哈薩克和吉爾吉斯等國家正在介入，向俄羅斯提供西方國家試圖切斷的許多產品。