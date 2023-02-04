《TPi》總編輯Stew（左3）參訪必應創造，與執行長周佑洋（左2）、技術長溫昇樺（右2）及公司員工合影。（必應創造提供）

《TPi》2023年1、2月號以「JJ LIN：ROAD TO JJ20」為題作為封面故事。（擷取《TPi》雜誌）

林俊傑（JJ）去年11月起展開「JJ林俊傑JJ20 世界巡迴演唱會」，陸續在新加坡、台灣及馬來西亞等地開唱，農曆年期間大隊人馬抵達北美，展開包括拉斯維加斯、聖荷西、西雅圖、紐約及多倫多等9場演出，高水準節目內容集結他發行的14張專輯、20年來音樂旅程，不僅場場締造票房佳績，更受到英國在報導Live演出製作上，首屈一指的權威雙月刊雜誌《TPi》青睞，由總編輯Stew Hume親自專訪幕後製作團隊。

《TPi》總編輯Stew Hume去年12月特地從倫敦飛來台，專訪JJ在桃園棒球場演出的幕後製作團隊「必應創造」，包括演唱會製作人莊維惞、技術總監秦俊傑、燈光設計施皓哲、視覺統籌翁靖惠及舞台設計合作夥伴「調皮工作室」等。Stew透露：「過去《TPi》主要在報導英國、歐洲和美國演出，對於能親眼看到在亞洲地區如何打造一場演唱會，我覺得非常有趣。」

為期5天來台訪問的行程中，Stew目睹「JJ20」演出幕後製作團隊，克服種種困難與專業硬體呈現，在2023年一開年1、2月號刊物裡雖還有羅比威廉斯、Alicia Keys等天王天后的世界巡演場幕後報導，但「JJ LIN：ROAD TO JJ20」仍幸運被獲選成為封面，擁有篇幅8頁的直擊報導，讓JJ與必應創造攜手躍上國際媒體肯定。

《TPi》雜誌2018年至今陸續上過封面的世界級歌手，包括Ed Sheeran（紅髮艾德）、Gorillaz（街頭霸王）、Take That（接招合唱團）、KylieMinogue（凱莉米洛）、Muse（謬思合唱團）等。報導中提到，「林俊傑透過14張音樂專輯的精髓與鼓舞未來的精神，帶給觀眾高水準視聽饗宴。

當然，跟JJ長期合作、默契十足的必應創造，不僅監督整場演出的節目與設計，連燈光音響、視訊等硬體也一應俱全，光各式各樣舞台燈具多達888架以上，從頭到尾一條龍的整體專業服務，功不可沒。」尤其整套演出能配合世界各城市規模多變的場館，小到3000、大至容納3萬人，「必應創造的製作和技服專業，會確保在不同規模的場地演出時，都能隨之調整並展現傑出的演出作品」。

演唱會製作人莊惟惞受訪時透露，早在去年4月開始，她花了6週時間建構演唱會製作團隊，由於JJ特別喜愛與粉絲互動，舞台因此量身打造2個全自動旋轉升降機，轉出時可讓JJ與歌迷更加貼近，最後旋轉台連成「一直線」，也可完美搭配「Road to JJ」的概念，讓林俊傑十分喜愛，日前還在Vlog分享：「我真的很喜歡導演（製作人）說的，路最好不要有終點，因為這樣我們可以一直走下去！」

文中也分享演唱會技術總監秦俊傑的難處，自新冠肺炎後，許多經驗豐富的業界人士受影響離開，造成舞台搭建時，外部合作單位的專業技術人力減少，自由兼職者增加，為達專業水準，搭台時間因此得比過去多了近50％。另外，道具供應運輸也較為棘手，「這次JJ演唱會上特製的『彩虹水晶鋼琴外殼』早在去年9月就開始尋找製作廠商，一直到11月都還沒成功，幸好演出最後一刻終於完成使命。」