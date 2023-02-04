南投縣前縣長林明溱投入南投縣第2選區立委補選，對戰民進黨競選南南縣長失利的蔡培慧，面對民進黨主席賴清德指派副秘書長黃建嘉率12人小組進駐南投助選，國民黨主席朱立倫4日到南投新春團拜並輔選林明溱，朱立倫強調，不管民進黨派多少人，全黨都會團結一致支持林明溱，鄉親也一定會支持林明溱高票當選。

朱立倫4日到南投縣舉行新春團拜，他與林明溱受到黨員及各行業代表熱烈歡迎。（楊靜茹攝）

朱立倫春節後展開各縣市國民黨員新春團拜，4日上午來到南投縣舉行「旺兔歲福新春團拜暨黨員聯誼活動」，南投縣長許淑華、南投縣議員游顥等議員及百工百業代表都到場，大家拱手互道新年快樂。

許淑華、朱立倫、林明溱等人與國民黨員及百工百業代表，大家拱手互道新年快樂。（楊靜茹攝）

媒體再次追問朱立倫是否參選2024總統？朱立倫再三強調，他目前最重要的目標，就是全黨團結一致，3月4日力挺林明溱能高票當選，期望黨內同事務必支持林明溱。

面對民進黨派副秘書長黃建嘉率12人小組進駐南投助選，國民黨是否派員輔選？朱立倫說，民進黨執政有無窮無盡的資源，動用各種行政資源、社會資源，全黨全力打選戰，國民黨雖然沒有中央執政資源，不過有團結的心，不管民進黨派多少人，全黨團結一致支持林明溱，尤其是南投鄉親肯定林明溱過去擔任8年縣長的貢獻，一定會支持林明溱高票當選。

面對民進黨已展開抹黑手段，朱立倫認為國民黨將小心因應，畢竟民進黨選舉最擅長抹黑、抹紅，用盡所有負面選舉手段，對付國民黨所推出的人選，但是大家有信心，只要認真努力、勤跑基層，所有鄉親一定會支持林明溱。

各界認為南投補選堪稱藍綠兩黨黨主席PK賽？朱立倫再度強調，這場選戰國民黨主要是靠鄉親，不是靠資源，相信一定會成功，大家團結一致、無私無我、共同努力，全力力挺林明溱勝選，絕不受特定媒體或名嘴影響。