女星唐玲2019年罹患胃癌後，經過8次化療，陸續切掉子宮、卵巢和胃來保住性命，未料癌細胞轉移，目前被診斷是胃癌4期，常在社群紀錄抗癌過程的她，目前透露服藥到肝功能受損的程度，耳聞台大醫院接受人體實驗，便決定前往一試。

唐玲去年底出席活動時，透露多年來抗癌費用200多萬元，一度考慮是否賣房換取醫療費接受化療，接著表示：「醫生的說法不太一致，所以我選擇中間值，邊觀察邊治療」，更強調申請到新的免疫藥物，希望能讓病情好轉，接著透露身體狀況「平常會有疲憊、腦霧的感覺，也因為化療會影響手指、腳趾的末梢神經，常會感覺麻麻的」。

根據《三立新聞網》報導，唐玲表示吃到第三線的藥，導致肝功能開始受損，未料體內幽門桿菌仍殺不死，因此醫師建議改吃第四線的藥，或是參加台大醫院的人體實驗，對此，唐玲表示一個療程起碼上百萬，反觀參加實驗自費幾萬塊即可，還在經濟能力負擔範圍內，相較下能節省許多開銷，因此決定近日前往台大醫院接受人體實驗，雖然心情難免緊張，但終究得面對自己的身體狀況。

唐玲在去年跨年夜時回顧一整年點點滴滴時，不免感嘆：「從3期癌友，升級到4期癌友，身心靈產生巨大震盪」，強調無非是特別難熬的一年，不過樂觀面對病情的她，依舊不忘感謝上帝「讓我還有機會、還有時間，重新再活一遍。」