47歲天后李玟（CoCo）近年傳出與64歲加拿大籍富商老公Bruce12年婚姻生變，昨(3日)她在IG分享自己病床照片，讓粉絲相當憂心。眼科名醫黃宥嘉則在節目上透露，李玟是遺腹子，在她還沒出生父親就過世，媽媽辛苦養育3個姊妹長大，李玟先前受訪曾分享2點重要的婚姻座右銘，看似理性，但在黃宥嘉眼中看來這樣的婚姻「其實很累」。

黃宥嘉近期上《新聞挖挖哇》談李玟婚變傳言，主持人問到通常夫妻一人64歲、一人47歲，應該會是「47歲的會出問題，64歲的受傷害」，不明白為何在李玟的婚姻卻反過來，黃宥嘉則認為這跟年齡沒關係，重點是懂不懂得「自律」，而李玟是相當自律的女生，因為她出生的背景比較坎坷，她自己本身是遺腹子，上面有兩個姊姊，媽媽後來再嫁帶她們到美國生活，從李玟出道後的訪問看來，她每每最要感謝的都是她的媽媽。

李玟二姊（左起）、李玟、李玟大姊。（圖／中時資料照片）

黃宥嘉說，她曾看到一段影片是陳孫華敘述李玟和大她16歲老公的互動，看似霸氣的李玟在老公面前頓時變成甜美、會撒嬌的小女孩，黃宥嘉好奇李玟為何會選Bruce當老公，「固然有錢會是女明星常常需要考慮的點，但她們周邊的人都有錢，我覺得也不是唯一的選擇」，後來黃宥嘉看到一段訪問，李玟曾表示，Bruce是會讓她發覺到人生快樂的男人，可見李玟從小到大努力帶給家人、歌迷快樂，自己內心卻不那麼容易感到快樂。

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總是事事想做到最好的李玟，也將這套座右銘帶到婚姻中，黃宥嘉表示，李玟曾說過兩點，一是必須要給另一半空間跟信任；二是愛情不管什麼時候都要學會經營，讓黃宥嘉覺得或許李玟內心早就對先生產生質疑，但還是不斷提醒自己要給對方空間。

而李玟也說過在家裡是她覺得最舒服的時光，但結婚後連在家裡也要花時間認真經營婚姻，讓黃宥嘉認為：「這個女生就是處在非常高度的辛苦下」，因此，為何先前李玟說心靈破碎，也許是因為她以為自己已經47歲，最辛苦的時光已經過去，可以迎接成功，未料迎來這樣的局面，黃宥嘉不認為李玟是愛面子的人，但應該不允許自己有「極限」，然而這種態度放在婚姻中就變成「難道挑戰極限是看到老公一直外遇嗎？」、「我到底可以看到他外遇幾次呢？」，這種內心的掙扎讓黃宥嘉相當心疼不忍。