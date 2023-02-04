春牛與芒神由土城鹿耳門聖母廟依《春牛經》制定，由於今年芒神雙足穿鞋，代表雨水少。(曹婷婷攝)

台南市迎春禮民俗今天上午隆重舉行，每年春牛與芒神由土城鹿耳門聖母廟依《春牛經》制定，由於今年芒神雙足穿鞋，代表雨水少，民眾須提前做好抗旱準備，南部目前水情嚴峻，黃偉哲說，有危機意識是好的，台南目前一天用水量100萬噸，約可撐到梅雨季節來臨，大家如節約用水，水庫用水可以撐更久。

黃偉哲說，其實台灣就算沒有水庫缺水問題，台灣人均用水量也在世界評比排前幾名，用水量相當大，因此有這樣的危機、節水意識是好的。但他也強調，認真來說，目前水庫蓄水量因休耕停灌，比起2021年乾旱最嚴重那年來講，還多了3000萬噸水，因此現在仍有2億多噸水，以台南平均1天用水量100萬噸計算，約可撐到梅雨季節來臨。

他說，由於台南提早啟動水情燈號黃燈的節水措施，即夜間減壓供水，因此，如果大家節約用水，水庫的用水可以用得更長。他說，台南有9座水庫，水源卻相對少，高雄市是有水源沒水庫，屏東水源則更豐沛，所以南高屏大家互相幫忙，可成立一個水情治理聯合平台，日前行政院會中，高雄市長陳其邁就提出這個概念，也要謝謝高雄每天支援台南自來水清水。

正統鹿耳門聖母廟指出，每年春牛不同顏色，是因春牛神與芒神身上含有1年節氣密碼，從春牛與芒神外觀可預測今年氣候。今年芒神身高3尺6寸5分，容貌少壯，身穿黑衣配黃腰帶，穿戴橘色文帽及鞋子，雙足穿鞋代表氣候乾旱、雨水較少，民眾要節約用水，農民要做好抗旱準備。