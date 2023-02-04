桃園市議員牛煦庭宣布恢復國民黨籍，對此，國民黨前台北市議員羅智強表示，恭喜國民黨多一位認真、專業、年輕、有戰鬥力的新星指出。羅智強也提到，要參選哪一個地方的立法委員，「心中已經有大概的方向」，但想先拜訪請益後，再向大家宣布。

針對牛煦庭回國民黨，羅智強今(4)日在臉書表示，要恭喜國民黨多了一位認真、專業、年輕、有戰鬥力的新星。羅提及，去年他遷籍龜山決定參選桃園市長時，對桃園所有事務皆感陌生，但第一位跳出來支持他的桃園市議員就是牛煦庭，牛煦庭不只是最早支持他的市議員，且對於桃園市政很快提出許多政見並得到認同和關注，讓民調在短時間內衝到第一名，背後最重要的「軍師」之一就是牛煦庭。

羅智強認為，牛煦庭對桃園市政的嫻熟、認真、用心，讓他可以在各項市政議題上提出穩健的看法，此外，在桃園行腳時，羅智強經常鼓勵牛煦庭，若順利連任市議員，希望他能夠更上層樓，用敬業和專業進入國會為人民服務。羅智強也透露，他從遷戶籍到桃園龜山的時候，就已經排除在桃園龜山、蘆竹選立委的可能，不只是他和牛煦庭私人的情誼、義氣、誠信，更重要的是相信牛煦庭若能夠進到國會，一定是認真優秀有戰力的好立委。

至於羅智強要參選哪一個地方的立法委員，羅坦言心中已經有大概的方向，但想花一點時間拜訪請益之後再正式宣布。羅智強表示，大家對於他參選哪個選區有各種不同的意見，包括台北、新北、基隆、桃園或高雄，都有支持者希望他去參選，「我很感謝大家對我的看重和支持，但是羅智強只有一個，我終究不可能讓所有人滿意」。羅智強說他終究得選一個選區參選，他呼籲外界給他多一點的時間和空間，一旦他決定選區，請大家繼續給他支持和鼓勵。羅智強強調，不管在哪個選區，他若當選，會努力成為最強的、最有戰力的立法委員，為政黨輪替、為國會革新盡一份心力。